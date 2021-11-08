Уфа, , 15:28 — REGNUM Главой администрации Буздякского района Башкирии назначен Ильнур Игдиев. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба районной администрации.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что депутаты этого муниципального района приняли решение о назначении Игдиева Ильнура Вильмеровича на должность главы администрации Буздякского района на 10-м заседании Совета этого муниципального района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 октября глава администрации Буздякского района Башкирии Азат Арсланов покинул свой пост. Врио главы администрации этого района был назначен Игдиев, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Аскинского района Башкирии.

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