Уфа, 8 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Главой администрации Буздякского района Башкирии назначен Ильнур Игдиев. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба районной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Сообщается, что депутаты этого муниципального района приняли решение о назначении Игдиева Ильнура Вильмеровича на должность главы администрации Буздякского района на 10-м заседании Совета этого муниципального района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 октября глава администрации Буздякского района Башкирии Азат Арсланов покинул свой пост. Врио главы администрации этого района был назначен Игдиев, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Аскинского района Башкирии.