Брянск, 8 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Гражданина одного из государств ближнего зарубежья, планировавшего сбыть на территории Брянской области почти килограмм наркотиков, задержали с поличным полицейские, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

74.мвд.рф Изъятые наркотики

Крупную партию запрещённых веществ 21-летний мужчина забрал из тайника в лесу. Оперативники задержали его практически на месте — при досмотре сумки молодого человека был изъят пакет, в котором, по данным проведённой позже экспертизы, находилось 500 граммов синтетического наркотика. В арендованной квартире мужчины полицейские обнаружили ещё 260 граммов запрещенного вещества, упаковочный материал и электронные весы.

Возбуждено уголовное дело, до суда злоумышленник будет находиться под стражей. В отношении иностранца также составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств.