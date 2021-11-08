Мурманск, 8 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Мурманске 50-летнего мужчину обвинили в избиении четырёхлетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

(сс) Bob_Dmyt Ребенок

По данным ведомства, ребенка доставили в больницу полицейские. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Следователи выяснили, что побои ребенку нанес сожитель ее бабушки. Ему не понравилось как девочка себя вела и он нанес ей кулаком четыре удара по голове. Ребенку удалось вырваться и убежать на улицу. Медиков и правоохранителей к месту ЧП вызвали неравнодушные прохожие. Бабушка ребенка в этот момент была на работе.

Свою вину подозреваемый признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Кузбасса будут судить за истязание внука — за провинности она привязывала ребенка к мебели.