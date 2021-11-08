Нижний Новгород, , 15:22 — REGNUM Министерство образования Нижегородской области намерено вести парные уроки во всех школах на территории региона. Об этом сообщила глава нижегородского образовательного ведомства Ольга Петрова на своей странице в соцсетях.

Школьники Светлана Иванова © ИА REGNUM

По её словам, региональное минобразования уже прорабатывает концепцию «парных уроков», а окончательное решение об их введении будет принимать руководство каждого отдельно взятого учебного заведения.

Высокопоставленная чиновница утверждает, что внедрение этой методики позволит «уменьшить количество домашнего задания и тяжесть портфеля школьника».

Между тем, многие нижегородцы усомнились в том, что введение парных уроков окажутся эффективной мерой, поскольку ученикам будет сложно усвоить в два раза больший объем учебной информации.