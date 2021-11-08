Москва, , 15:21 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Законопроектом предлагается расширить перечень транспортных средств, в отношении которых прохождение технического осмотра является добровольным.

Если проект закона найдет поддержку в Госдуме, техосмотр будет необходим только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Комитет Госдумы по транспорту при подготовке законопроекта ко второму чтению готов учесть пожелания правительства РФ, содержащиеся в официальном отзыве на инициативу. В правительстве предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

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