Москва, , 15:21 — REGNUM Заявленные новые федеральные меры поддержки бизнеса, действительно, могут помочь малым и средним российским компаниям, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

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«Такая мера как безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании несомненно будет полезной.

Стоит напомнить также, что с 1 ноября 2021 года налоговая инспекция принимает заявления на выдачу субсидий на нерабочие дни для субъектов МСП и социальных НКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях.

Подобного рода гранты и субсидии в размере МРОТ — это лучше, чем ничего, однако сумма никак не коррелирует со средней заработной платой в относительно благополучных регионах, например в Москве.

Что касается льготной кредитной поддержки при сохранении уровня занятости, то это, как показывает опыт прошлых локдаунов, мера востребованная, но не все МСП готовы ей воспользоваться по причине того, что кредит дается под залог имущества. Если компания не сможет покрывать задолженность, банки начнут взыскивать имущество.

В условиях сложной ситуации, когда трудно планировать свою деятельность, предпринимателю проще объявить компанию банкротом и разогнать сотрудников, чем брать кредит на выплату заработной платы.

Наверное, наиболее ценной мерой поддержки, которую давно следовало принять на основе опыта пандемии — это прозрачные и понятные условия работы, не зависящие от статистики заболеваемости.

Причем в текущих условиях уже не так важно, что это будет — поголовная вакцинация или работа только через QR-коды. Важно, чтобы не было внезапных закрытий, локдаунов, нерабочих дней и т. п., поскольку это не позволяет осуществлять элементарное планирование», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 110 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Москве, наиболее пострадавших от коронавируса получат новые федеральные меры поддержки.

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