Оренбург, , 15:20 — REGNUM Оренбургским предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за пандемии, начали выдавать льготные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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На данный момент от представителей малого и среднего бизнеса поступило около 140 заявок по льготной программе кредитования под 3% на общую сумму более 290 млн рублей. В ВТБ поступило 30 заявок и один кредит уже выдан. Сбербанк принял 110 заявок, из них 16 одобрено, выдано первых пять кредитов в рамках льготной госпрограммы поддержки малого бизнеса на сумму более 11,7 млн рублей.

Основной причиной отказа в выдаче кредита является несоответствие заемщика условиям программы, прежде всего, осуществление деятельности в отраслях, не включенных в перечень, утвержденный Правительством РФ.

Стоит отметить, второй этап льготной программы кредитования под 3% годовых «ФОТ 3.0» действует с ноября 2021 года. Получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и инидивидуальные предприниматели.