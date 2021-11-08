Таганрог, Ростовская область, 8 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Ростовской области огласили приговор обвиняемому в массовом отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом сообщает Следственный комитет России 8 ноября.

W. Oelen Ампула с таллием

Следствием и судом установлено, что в 2017 году сотрудник предприятия из неприязненных отношений к нескольким коллегам добавил в 19-ти литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное химическое вещество с содержанием таллия. В результате произошло массовое отравление людей.

На первоначальной стадии расследования житель Таганрога признался в содеянном. Затем он изменил свои показания, заявив о своей невиновности. Следователи тщательно изучили все доводы фигуранта уголовного дела, рассмотрели его многочисленные ходатайства и жалобы. На его причастность к преступлению указали и результаты химических экспертиз в бутылке, изъятой из помещения завода, и на химических весах, изъятых по месту жительства подследственного. Специалисты нашли следы химического вещества с содержанием таллия.

Таганрожец признан виновным в умышленном причинении тяжкого, средней тяжести и лёгкого вреда здоровью. Ему назначено восемь лет колонии общего режима.