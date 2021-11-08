Москва, 8 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В России ужесточение денежной политики не грозит дефолтом государства, но чревато дефолтом экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

Банкрот

«В России ужесточение денежной политики не грозит дефолтом государства, но грозит дефолтом экономики, — сказал Жуковский. — У нас экономика уже находится в преддефолтном состоянии. Реальный сектор экономики и малый бизнес находятся в плачевном состоянии. И даже последние данные Росстата показывают, что, несмотря на рекордный рост корпоративных прибылей более чем в 3−4 раза в крупном бизнесе и банковском секторе, у нас масса обанкротившихся предприятий. У нас за первые восемь месяцев этого года ликвидировано 310 тыс. предприятий, а создано 170 тыс. Итого чистая потеря по предприятиям около 140 тыс. бизнесов».

Как подчеркнул Жуковский, экономика России находится в состоянии глубочайшего системного кризиса, «как минимум с 2014 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский заявил о том, что ужесточение монетарной политики выглядит неизбежным.