Джакарта, 8 ноября 2021, 15:15 — REGNUM Индонезия получила четыре миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech
Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech
Sinovac.com

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«Вакцины продолжают поступать. 4 миллиона доз вакцины Sinovac доставили 8 ноября 2021 года. Таким образом, общее количество вакцин составляет около 326 млн доз», — заявил министр связи и информации Индонезии Джонни Джи Плейт.

Власти Индонезии нацелены привить от коронавируса не менее 123 млн человек или 70% населения страны к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 79 млн человек.

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