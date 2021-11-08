Москва, , 15:15 — REGNUM Еще никогда в истории мировой экономики не было такой пропасти между ситуацией в реальном секторе и финансовым рынком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

Пузыри Pixabay.com

«Финансовые рынки живут своей жизнью. Надуты беспрецедентные «пузыри», — сказал Жуковский. — И это не связано ни с какими ожиданиями роста мировой экономики. Но никакого ускорения на среднесрочном горизонте не просматривается. Все крупные экономисты говорят о том, что мировая экономика отскочила из-за коллапса весны-лета 2020 года. Никогда еще столько денег не печаталось в столь короткий промежуток времени. Федрезерв США удвоил свой баланс буквально за три месяца и создал 4 трлн долларов из воздуха за рекордно короткие сроки. Поэтому ужесточение монетарной политики неизбежно. И оно будет не в 2024 году, а уже в начале 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский заявил о том, насколько мягкой может считаться нынешняя политика американского регулятора.

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