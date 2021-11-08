Москва, , 15:58 — REGNUM Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг телешоу «Игра». Об этом 8 ноября пишет издание Popcake.

Глава «Первого канала» Константин Эрнст Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает СМИ, Эрнст поддержал в конфликте телеведущего и создателя КВН Александра Маслякова. «Кто выиграет, кто проиграет — разницы нет. Мы уверены, что вы будете продолжать играть в настоящую игру, а не ворованную», — обратился Эрнст к участникам одной из игр клуба весёлых и находчивых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Масляков опроверг слухи о закрытии КВН после выхода на телеканале ТНТ шоу «Игра». Он также заявил, что организаторы проекта «взяли и украли» оригинальную его идею.

Напоминаем, что юмористическое шоу «Игра» вышло на телеканале ТНТ в конце сентября 2021 года — в нём 12 команд борются за приз в размере 30 млн рублей. Проект приостановили на неопределённый срок после шести выпущенных эпизодов в связи с «эпидемиологической обстановкой в Москве».

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