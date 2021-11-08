Москва, 8 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Лед на дороге

В столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Период предупреждения действует с 21:00 8 ноября до 21:00 9 ноября.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен и в Подмосковье. Однако помимо ветра там с 1:00 9 ноября ожидается гололедица. При этом неблагоприятные условия сохранятся до ночи на 11 ноября.