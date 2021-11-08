Москва, 8 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА расторг контракт с ивуарийским защитником Седриком Гогуа. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба «армейцев».

Pfc-cska.com Стадион «ЦСКА»

"Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27-летний футболист покинул команду по взаимному согласию сторон.

Гогуа перешёл в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне он не сыграл за клуб ни одного матча.