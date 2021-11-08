Нижний Новгород, , 15:09 — REGNUM Родственники нижегородцев, госпитализированных в больницу №13 пожаловались на условия содержания. «В палатах между окнами и стенами огромные дыры. Ветер и холод такой, что как будто окна нет», — цитируют возмущенных граждан нижегородские СМИ 8 ноября.

Холод Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США

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Плохие условия в COVID-госпитале описала нижегородца под постом губернатора области Глеба Никитина.

«Ветер и холод такой, что как будто окна нет», — возмутилась пользовательница и отметила, что ей пришлось привезти из дома пледы для своей мамы. «В палатах лежат по пять человек с пневмонией. Все они замерзают. Надо с этим разобраться», — призвала главу региона рассерженная нижегородка.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 8 ноября в регионе зафиксировано 787 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 790 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 197 588 случаев. Активными носителями вируса в области в настоящее время являются 14 850 человек.