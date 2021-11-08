Москва, 8 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Власти США пока не перешли к ужесточению денежной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который согласился с тем, что ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может обернуться дефолтами стран и компаний.

Stolypinsky.club Владислав Жуковский

«Я так понимаю, что Греф прежде всего имеет в виду американский Федрезерв. И на самом деле пока никакого ужесточения не происходит, — сказал Жуковский. — То есть ключевая ставка остается в пределах от 0 до 0,25%. То есть на историческом минимуме. А с учетом инфляции ставка в США вообще отрицательная. Идет расширенная эмиссия и огромные вливания в мировую финансовую систему. Поэтому пока говорить о том, что американский центробанк начал радикально менять финансовую политику и закручивать гайки, нельзя. Напротив, проводится сверхмягкая денежно-кредитная политика, которая провоцирует избыток ликвидности на мировых финансовых рынках».

И как результат, по словам Жуковского, происходит надувание «пузырей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогнозы Грефа прокомментировал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).