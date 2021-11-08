Берлин, , 15:09 — REGNUM Можно надеяться, что Ангела Меркель останется в истории как человек, внесший свой вклад в обеспечение Европы российским газом, но не следует забывать, что в это же время на Украине при поддержке Германии был осуществлён госпереворот, а пришедшая к власти хунта начала войну в Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 ноября, комментируя высказывания и.о. канцлера Германии.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Меркель заявила, что после ухода со своего поста не намерена заниматься политикой. В ближайшем будущем она планирует «читать и спать», с дальнейшими планами определится позднее, добавила Меркель.

« К канцлеру Меркель я отношусь с уважением, но это — уважение к противнику. Надеюсь, что Ангела Меркель останется в истории как человек, внесший свой важный вклад в обеспечение Европы дешёвым российским газом. Для нашей страны этот дополнительный и свободный от экономических и, главное, политических обременений маршрут тоже важен, и за его поддержку ей следует сказать спасибо.

Мы, однако, никогда не должны забывать, что именно при канцлере Меркель на Украине при поддержке Германии был осуществлён государственный переворот, а пришедшая к власти в его результате хунта начала войну в Донбассе. Эта война принесла десятки тысяч смертей, тяжелейшие страдания. И продолжает приносить.