Вильнюс, , 15:09 — REGNUM 8 ноября в Вильнюсе состоялось открытие «Фестиваля польского кино». В этом году это мероприятие проходит в рамках одного из крупнейших в странах Прибалтики кинофестивалей под названием Scanorama. Об этом сообщает Polskie Radio.

Кинофестиваль (сс) geralt

Директор фестиваля Малгожата Стефанович-Пецеля в интервью журналистам обратила внимание на то, что решение представить польское кино в рамках большого мероприятия «оправдано».

»Прежде всего, это увеличивает нашу доступность. Польское кино прекрасно знакомо жителям Литвы, они его любят, почитают. У него есть свои поклонники. Однако мы не стараемся убедить тех, кто уже и так разделяет нашу точку зрения. Мы хотим расширить круг заинтересованных лиц, тех, кто любит польское кино», — отметила Малгожата Стефанович-Пецеля.

В рамках мероприятия будет показан польский кандидат на «Оскар» — картина Яна Матушиньского «Чтобы не оставалось следов». Всего литовские зрители увидят 10 польских фильмов, среди которых будет «Анатомия» Оли Янковской, фильм «Зея» Роберта Глиньского и «Все для моей матери» Малгожаты Имельской.

По случаю Года Станислава Лема также состоится показ фильма Анджея Вайды 1968 года под названием «Слоеный пирог».