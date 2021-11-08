Москва, , 15:07 — REGNUM Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэлу. Об 8 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливарианской Республики Феликсом Пласенсией заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы готовы оказывать все необходимое содействие нашим друзьям в их проведении. Направим наших наблюдателей», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что приглашение направить соответствующих экспертов было направлено Евросоюзу и ООН.

«Рассчитываем, что эти приглашения также будут приняты», — сказал российский министр.

Напомним, региональные и муниципальные выборы в Венесуэле пройдут 21 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы и Центр Джимми Картера (Атланта, США) подписали соглашение о направлении международных наблюдателей на региональные выборы, которые пройдут в Боливарианской Республике 21 ноября.