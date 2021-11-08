Наблюдатели из России проследят за голосованием на выборах в Венесуэле
Москва, 8 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэлу. Об 8 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливарианской Республики Феликсом Пласенсией заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лавров добавил, что приглашение направить соответствующих экспертов было направлено Евросоюзу и ООН.
Напомним, региональные и муниципальные выборы в Венесуэле пройдут 21 ноября.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы и Центр Джимми Картера (Атланта, США) подписали соглашение о направлении международных наблюдателей на региональные выборы, которые пройдут в Боливарианской Республике 21 ноября.