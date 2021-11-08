Вильнюс, , 15:07 — REGNUM Литовское правительство рассматривает предложение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Об этом 8 ноября сообщила журналистам министр внутренних дел прибалтийской республики Агне Билотайте.

Мигранты Bundeskanzlerin.de

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Она сообщила о росте потока нелегальных мигрантов из Белоруссии, из-за чего страдает также соседняя Польша. По словам Билотайте, литовские войска уже направлены к белорусской границе.

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза

МИД Германии 8 ноября высказал озабоченность эскалацией миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией. Официальный представитель министерства Андреа Зассе заявила, что Александр Лукашенко «коварно» и «бесчеловечно» использует нелегальных мигрантов, «завлекая» их в Белоруссию для создания проблем Евросоюзу.