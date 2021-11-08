Уфа, 8 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Проверку по факту ДТП в Башкирии, в результате которого погибла девушка и пострадали два ребенка, намерены организовать сотрудники следственного управления Следственного комитета по региону. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба этого ведомства.

40.mchs.gov.ru ДТП

Сообщается, что следственное управление ходатайствует о передаче из органов внутренних дел материалов проверки по факту ДТП, которое произошло в Дюртюлинском районе.

По предварительной информации, 7 ноября на автотрассе Дюртюли-Москово около села Москово столкнулись встречные автомобили «Hyundai Greta» и «Lada Granta».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель «Lada Granta» скончалась на месте происшествия.

«Водитель иномарки и пятеро пассажиров обоих автомобилей, в том числе двое детей 11 и 16 лет, получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что следователи направили ходатайство прокурору района о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.