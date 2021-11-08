Москва, , 15:07 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф должен быть более вменяемым, чем российское правительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогноз руководителя СбербанкаГермана Грефао том, что риски глобальной стагфляции невелики и что главная причина ускорения инфляции состоит в опережающем ожидания восстановлении мировой экономики.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стагфляция — это здесь и сейчас. И если Греф судит по мировой экономике по данным II квартала, то его можно только с этим и поздравить. Но все-таки Греф — не российское правительство и должен быть чуть более вменяемым, — сказал Делягин. — А что касается причин инфляции, то они не в ожиданиях, а в диком заливе долларовой массы, которая перестала впитываться рынком нефтяных спекуляций, а пролилась на весь сырьевой рынок. И все сырьевые рынки подскочили из-за того, что Америка заливает долларами весь мир. Вторая причина — это разрушение глобальной логистики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, что 2021 год стал годом кризиса мировой логистики.

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