Тбилиси, , 15:09 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 6220 исследований на коронавирус, из которых 810 дали положительный результат. Об этом 8 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 321 243 носителя коронавируса. Из них 282 866 справились с инфекцией, в том числе 1916 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 30 340 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 6700 пациентов с COVID-19, из которых 30 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 8987 тестов на коронавирус 1417 были с положительным результатом. 1802 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 42 пациента с COVID-19.