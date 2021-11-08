Черкесск, , 15:06 — REGNUM Две монеты номиналом три рубля и десять рублей выпустит ЦБ РФ к 100-летнему юбилею Карачаево-Черкесии. Первая будет выполнена из серебра, вторая — из недрагоценного металла. Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе Центробанка РФ.

Монеты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Серебряная монета «100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики» будет выпущена тиражом три тысячи экземпляров. На ней будут изображены стела «Дружба народов Карачаево-Черкесии» на фоне Эльбруса, герб республики и надписи вверху по окружности «Карачаево-Черкесская Республика» и слева — «100 лет».

Монета из недрагоценных металлов номиналом десять рублей будет выпущена тиражом 1 млн штук. Она станет еще одной монетой серии «Российская Федерация». На ней также будет изображен герб Карачаево-Черкесии.

Напомним, 100-летие Карачаево-Черкесии будет отмечаться в 2022 году. Указ об этом подписал в 2017 году президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Карачаево-Черкесии