Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Одному из самых красивых мостов Петербурга — Большеохтинскому мосту (мост Петра Великого) — 8 ноября исполняется 110 лет. Об этом напомнили в пресс-службе петербургского «Мостотреста».

Mostotrest-spb.ru Большеохтинский мост (фото «Мостотреста»)

Трёхпролетный Большеохтинский мост соединяет через Неву Центральный район города с Красногвардейским (Большой Охтой). Эта переправа стала первой на Неве, которая предоставила наибольшие удобства для судоходства, имея разводной пролет по центру. Кроме того, боковые пролеты моста на момент открытия в 1911 году были самыми длинными в городе.

После революции 1917 года мост Петра Великого переименовали в Большеохтенский, а в 1956 году, по новым правилам орфографии, он стал Большеохтинским.