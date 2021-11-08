Москва, , 15:06 — REGNUM Остановить рост цен на продовольствие, и в частности на мясо, исключительно монетарными методами, которые предпринимает сейчас Банк России, ужесточая денежно-кредитную политику, быстро не удастся, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Мясо Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это в высокоразвитых экономиках увеличение процентных ставок немедленно сказывается на темпах роста индекса потребительских цен — доходы населения там выше, на остро необходимые нужды расходуется куда меньшая их доля, чем в России.

Это позволяет за счет роста процентных ставок по кредитам и депозитам сместить приоритеты домохозяйств с потребления на накопление, стерилизовав попутно излишки ликвидности.

В России же население практически все свои доходы тратит на жизненно необходимые нужды, так что повышение ключевой ставки вряд и заставит переключиться денежные потоки из сегмента потребления в сегмент накопления.

А вот кратковременное ускорение роста цен при повышении ставок вполне может произойти — удорожание заемных средств ведет к росту издержек у производителя, что неизбежно транслируется в цену конечного продукта.

На этом фоне снижение любой дополнительной нагрузки на бизнес, будь то отмена или отсрочка налогов, льготные кредиты, целевые субсидии, снижение или обнуление пошлин, вполне может привести к торможению инфляции и даже развороту цен в умеренное снижение.

Ведь сейчас импорт свинины и говядины облагается весьма ощутимыми пошлинами, которые неизбежно сказываются на ценнике.

Например, по говядине сейчас действует ставка пошлины в 15% внутри квоты, которая оставляет по свежей или охлажденной говядине 40 000 т, по замороженной — 530 000 т, а сверх квоты ставка пошлины равна уже 50%. По свинине ставка пошлины равна 25%.

С другой стороны, надо иметь в виду, что снижение пошлин открывает дорогу в страну качественной и зачастую более дешевой импортной продукции, которая составит весомую конкуренцию отечественным продуктам питания.

Так что, наверное, не все российские сельхозпроизводители будут рады обнулению ввозных пошлин на свинину и говядину. В выигрыше в любом случае останется конечный потребитель.

Ведь чем выше конкуренция, чем она честнее и прозрачнее, тем ниже цены, шире ассортимент и лучше качество того, что граждане в итоге покупают в магазинах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ намерен отменить пошлин на импорт говядины и свинины в объеме до 200 тыс. тонн в год каждого вида.

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