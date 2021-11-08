Минск, , 15:04 — REGNUM Стратегический характер сотрудничества Азербайджана и Белоруссии подтвердили 8 ноября в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Они также уделили внимание конфликту Азербайджана с Арменией.

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко и Алиев рассмотрели ход реализации своих апрельских договорённостей в Баку, а также «обсудили перспективы участия белорусских компаний в реализации масштабных взаимовыгодных проектов на территории Азербайджана», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, также сегодня, 8 ноября Лукашенко провёл совещание по проблемам нефтехимической отрасли Белоруссии в свете западных санкций. Он акцентировал внимание на поставках нефти. Ранее он же озадачил правительство диверсификацией поставок нефти на белорусские НПЗ, отказался от импорта нефти из России и санкционировал закупки нефти из третьих стран, в частности — из Азербайджана.

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