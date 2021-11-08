Москва, 8 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В мире рвутся логистические связи, и 2021 год стал годом кризиса глобальной логистики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал замечание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что риск стагфляции в мире не очень велик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Я не понимаю, что значит низкий риск того, что происходит прямо сейчас, — удивился Делягин. — В мире наблюдается высокая инфляция. Американцы занижают свою инфляцию уже, наверное, лет десять. И сейчас это начинает вырываться на поверхность. Что такое стагфляция? Это отсутствие экономического роста и одновременно значимая инфляция».

При этом Делягин призвал не переоценивать масштабы глобального экономического восстановления.

«Да, был отскок после падения, но сейчас рвутся логистические связи. 2021 год — это год кризиса глобальной логистики, — сказал Делягин. — И дело не в том, что цены на контейнеры выросли в 10−12 раз. А дело в том, что доставка контейнеров приобрела хаотический характер. Вы можете заказать, вы можете оплатить, но вы не можете знать, что получите его вовремя. Это оказывает сильное дестабилизирующее влияние на мировую экономику. И многие развитые страны пытаются восстановить у себя все производства, какие они могут восстановить. Даже если это и не рентабельно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, чем может обернуться ужесточение денежной политики ведущими мировыми регуляторами.