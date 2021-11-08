Ташкент, 8 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Загрязнение атмосферного воздуха по пыли в городе Ташкенте продолжает снижаться. Об этом сообщает Узгидромет 8 ноября.

Dilshod Akbarov Ташкент

«По результатам мониторинга 8 ноября на 11:00 (09:00 мск) не превышает предельно допустимых значений», — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 ноября во время пыльно-песчаной бури превышение допустимой концентрации пыли в воздухе в Ташкенте достигало 30 раз. До сегодняшнего дня столица Узбекистана находилась в пыльном тумане, мелкодисперсная пыль проникала в помещения даже через современные стеклопакеты.

Улицы столицы, в том числе здания, деревья, газоны, автомобили окрасились в буро-коричневый цвет, который уйдет только с наступлением осадков.