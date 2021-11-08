Москва, , 15:03 — REGNUM Если США перейдут от мягкой денежной политики к жесткой, то это может обернуться обрушением всей мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ужесточение монетарной политики ведущими регуляторами действительно чревато рисками дефолтов государств и компаний.

Михаил Делягин Politikus.ru

«Абсолютно правильно. Ужесточение финансовой политики в сегодняшних условиях — это убийство, — сказал Делягин. — Ожидание глобального обрушения всей мировой экономики связано с тем, что американцы вынужденно перейдут от сверхмягкой денежной политики к жесткой. И в этот момент вернуть кредиты станет нельзя. И мировая экономика рухнет. И это касается не только мира в целом, но и отдельных стран и отдельных корпораций. Нас это касается напрямую. И по нам это долбанет наиболее сильно».

Напомним, как сообщалось ранее, Греф заявил, что пока остается под вопросом то, насколько системным может быть этот риск дефолта.