Кострома, , 16:46 — REGNUM Для сотрудников областной службы спасения в Костроме не смогли построить новую станцию. Об этом со ссылкой на портал государственных закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Центральная спасательная станция на улице Лесной в Костроме © Наталья Диева

Напомним, в настоящее время у спасателей нет полноценного здания. Летом они базируются на дебаркадере на улице Лесной, а зимой переезжают в пристройку к общежитию на улице Костромской, где нет полноценного спортзала и скалодромов.

Контракт на строительство станции был заключен между ОГКУ «Облстройзаказчик» и ООО «СтройСтандарт» в марте 2021 года, его цена составила 15 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счёт средств областного бюджета. По условиям договора здание с помещениями для работы и отдыха специалистов, кабинетом фельдшера и смотровой вышкой должно было появиться в городе к 31 октября 2021 года.

Однако, этого не произошло. В августе 2021 года подрядчик расторг контракт в одностороннем порядке, объяснив свои действия нежеланием заказчика устранить «несоответствия и противоречия» в проектной документации и смете. Предприниматель указал, что работники госучреждения не скорректировали сроки строительства с учётом нереста рыб с апреля по июнь 2021 года.

Вероятно, Федеральное агентство по рыболовству не согласовало работы в этот период, так как они велись в водоохранной зоне и могли нанести ущерб окружающей среде. Подрядчик попросил прибавить два неизбежно «выпадающих» месяца к общему графику работ, но его просьба не была удовлетворена. Чтобы избежать штрафных санкций, предприниматель предпочёл отказаться от исполнения контракта.

Новый конкурс на строительство станции был размещён на портале госзакупок 26 августа 2021 года, но был снят с торгов через четыре дня. Будет ли вопрос строительства станции подниматься повторно, неизвестно. Соответствующий запрос ИА REGNUM направило в адрес департамента строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Центральная спасательная станция на улице Лесной в Костроме © Наталья Диева

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