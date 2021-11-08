Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 15:01 — REGNUM Сеть круглосуточного вулканического мониторинга Национального географического института Испании зарегистрировала за ночь на острове Пальма в общей сложности 34 землетрясения, шесть из которых имели магнитуду более трёх. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Землетрясение Zeml.info

Самое крупное из землетрясений, произошедшее в 1:02 по местному времени, имело магнитуду 3,4 и произошло к северо-востоку от муниципалитета Фуэнкальенте, на глубине 13 километров, хотя оно не ощущалось населением.

Также на Пальме 7 ноября также было зарегистрировано в общей сложности 50 землетрясений.