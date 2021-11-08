Брянск, 8 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Развитие агломераций повлечёт значительный рост спроса на вертолёты. Об этом 8 ноября заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на телеканале «Россия 24».

Александр Шимберг ИА REGNUM Вертолет

«Прогнозируем увеличение количества городских агломераций в мире, где активно будет развиваться тема городской аэромобильности», — заявил Богинский.

«В соответствии с прогнозами экспертов потребность составит более 15 тыс. летательных аппаратов для использования в городских условиях. Соответственно, данный проект сопряжен с растущими требованиями по снижению уровня шума и сокращению вредных выбросов», — указал он.