Кишинёв, , 14:59 — REGNUM Ученикам школ в Молдавии придется учиться по субботам, чтобы наверстать учебный план за дни дополнительных каникул. Об этом 8 ноября сообщил врио Главного управления образования, молодежи и спорта Кишинёва Андрей Павалой на заседании.

В классе Цитата из а/ф «Форма голоса». реж. Наоко Ямада. 2016. Япония

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«В минобразовании решили, что отработка дополнительных выходных будет проходить до конца 2021/2022 учебного года. Многие руководители учебных заведений города заявили, что отработают уроки по субботам», — сказал Павалой.

Данное решение раскритиковал мэр Кишинёва Ион Чебан. Он предложил членам правительства республики работать в том же режиме, какой они приняли для учеников.

Напомним, школы Молдавии возобновили работу 8 ноября. Каникулы для учеников в рамках борьбы с пандемией продлили на неделю.

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