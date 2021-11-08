Ярославль, , 14:59 — REGNUM Ярославская область соответствует только одному критерию, по которому определяют регионы, свободные от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

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Совместно с суточной статистикой федеральный штаб отмечает также соответствие области критериям, которые позволяют называть её бесковидной. Всего их пять — это заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения, охват тестированием не менее 200 человек на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета от 80% и выше, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 и загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не более 30% от норматива. Среди всех этих критериев Ярославская область соответствует только по количеству тестов. В остальном ситуация с COVID-19 в регионе продолжает оставаться тяжёлой. За прошедшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения, 6 человек погибли. Стоит отметить и резкое снижение числа выздоравливающих — за сутки зарегистрирован 61 случай полного выздоровления. Ещё 30 октября этот показатель составлял 138 человек, а начиная с 31 октября резко уменьшился. Стоит отметить, что все граничащие с Ярославской областью регионы также пока соответствуют только одному критерию. При этом в стране есть регионы, которые имеют в своём активе уже два критерия — в Чукотском автономном округе помимо тестирования достигнут показатель коллективного иммунитета в 80 процентов, а в Чеченской Республике занято 0,1 процента коек с ИВЛ. Есть и обратные примеры — так Сахалинская область не соответствует ни одному критерию региона свободного от COVID-19.

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