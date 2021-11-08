Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 8 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Власти острова Пальма оставили в силе рекомендацию для местных жителей не выходить на улицу в муниципалитетах Эль-Пасо, Фуэнкальенте, Тихарафе, Пунтагорда и Лос-Льянос-де-Аридане. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Отмечается, что в случае выхода на улицу использование масок с уровнем защиты FPP2 является обязательным в связи с неблагоприятным качеством воздуха.

Кроме того, по данным Главного управления по безопасности и чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов, потоки лавы все еще текут по старым лавовым путям без перехода на новые, поэтому они не причиняют серьезного ущерба.