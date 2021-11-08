Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге 8 ноября завершилась навигация для маломерных судов по рекам и каналам города. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В Петербурге закрылась навигация по рекам и каналам Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, с понедельника, 8 ноября, прохождение по рекам и каналам маломерным судам запрещено. Если транспортная полиция уличит нарушителя, ему грозит штраф. Так, он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 20 тыс. до 30 тыс. — для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. — для юридических лиц.

Отметим, что по данным петербургского «Мостотреста», в ночь на 9 ноября мосты на Неве будут разводиться по графику. Вместе с тем Биржевой мост с 9 октября закрыт на капитальный ремонт до осени 2022 года.

Навигация средне‑ и крупнотоннажных судов по Большой Неве, являющейся водным путем федерального значения, пока продолжается.

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