Красногорск, , 14:58 — REGNUM Доля вакцинированных среди госпитализируемых с COVID-19 в Подмосковье пациентов не превышает 20%. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы видим, что сегодня 82−85% госпитализаций с COVID-19 у нас касается тех, кто не привит. Поэтому стимулирование вакцинации у нас очень важно», — заявил Воробьев.

По его словам, Подмосковье является лидером по доле вакцинированных среди других регионов России, а связано это с грамотно выстроенной работой по разъяснению населению вопроса необходимости прививаться от коронавируса.

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