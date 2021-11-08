Москва, , 14:56 — REGNUM Россия считает неприемлемой линию Соединенных Штатов по непризнанию выборов в Никарагуа, заявил 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр напомнил, что вечером 7 ноября, сразу после завершения выборов в Никарагуа, в Белом доме выступили с отказом признавать их итоги.

«Считаем это неприемлемым, и такую линию мы решительно осуждаем», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден раскритиковал президентские выборы в Никарагуа, назвав их пантомимой, устроенной президентом Даниэлем Ортегой и его женой, вице-президентом Росарио Мурильо.

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