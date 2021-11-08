Техас, США, 8 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Кристиан Паредес, пострадавший во время музыкального фестиваля Astroworld, подал иск в суд к рэперу Трэвису Скотту и компании Live Nation. Об этом 8 ноября пишет издание TMZ.

The Come Up Show Дрейк

По данным издания, третьим ответчиком в иске Паредеса стал рэпер Дрейк. По утверждению пострадавшего, Трэвис Скотт и Дрейк спровоцировали зрителей фестиваля, выйдя вдвоём на сцену — музыканты изначально знали или предполагали реакцию толпы, которая должна была произойти, когда они оба появились перед фанатами.

Кристиан Паредес в переданных суду документах также отметил, что безопасность и логистика на мероприятии не были обеспечены должным образом. Паредес требует компенсации размером не менее $1 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Во время проведения концерта Трэвиса Скотта в городе Хьюстоне (Техас, США) пострадали около 300 человек, а восемь человек скончались в результате полученных травм. Мануэль Соуза, пострадавший во время давки, подал в суд на музыканта и на организаторов фестиваля.