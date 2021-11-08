Вильнюс, , 14:54 — REGNUM Наплыв нелегальных мигрантов из Белоруссии вынудил Литву перебросить своих военнослужащих на границу. Об этом сообщает литовская погранслужба.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Руководитель ведомства Рустамас Любаевас выступил 8 ноября на заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Он рассказал об обсуждении проблемы на литовско-белорусской границе со штабом литовской армии, полицией и Службой общественной безопасности.

Любаевас сообщил о принятом решении направить на границу военнослужащих в дополнение к уже направленным ранее. Глава литовских пограничников не исключил различные возможные сценарии конфликта на литовско-белорусской границе, близ которой уже скопились (по его информации) тысячи потенциальных нелегальных мигрантов из Ирака и других стран.

Ответственность за этот конфликт Вильнюс возлагает на Минск, обвиняя Александра Лукашенко в организации «гибридной агрессии» против Литвы и Евросоюза. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила вести чрезвычайное положение в связи с наплывом мигрантов из Белоруссии и кровавых инцидентов на белорусско-польской границе.