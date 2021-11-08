Тамбов, , 14:53 — REGNUM В Тамбовской области 8 ноября подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в области было зарегистрировано 50 тыс. 26 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 109 пациентов, в том числе 201 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1186 человек. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.