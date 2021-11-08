Москва, , 14:53 — REGNUM Дальнейшая работа в «нормандском формате» будет ориентирована на одну цель: убедить Москву изменить то, о чём договорились в 2015 году, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 ноября, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате» President.gov.ua

Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что власти Германии и Франции «не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима» и при этом «бесконечно инициируют проведение нормандских встреч», но не отвечают на предложение Москвы обсудить итоговый документ перед встречей в «нормандском формате».

« Я не вижу возможности согласования такого документа «нормандской четвёрки», который бы устраивал всех её участников. Несмотря на их заявления о приверженности Минским соглашениям, на деле Германия и Франция стоят на стороне Киева. Киев же Минские соглашения выполнять не собирается. Значит, дальнейшая работа в «нормандском формате» будет ориентирована на одну цель: убедить Москву изменить то, о чём договорились в 2015 году. А главной сутью изменений, к которым стремятся и Киев, и Париж с Берлином, является признание Россией самой себя стороной конфликта на Украине и лишение Донецка и Луганска права выступать за самих себя.

Зачем нам такой результат? Но другого результата в «нормандском формате» быть не может — в конце концов, трое это больше, чем один! Так что можно, конечно, некоторое время ещё поволокитить, но в итоге придётся признать, что положительных перспектив ни для ДНР и ЛНР, ни для России работа в «нормандском формате» не имеет и этот формат работы по Донбассу надо закрывать.