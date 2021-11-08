Белгород, , 15:03 — REGNUM В 2022 году ликвидировать очередь по обеспечению жильём детей-сирот планируют власти Белгородской области. На эти цели выделено почти 500 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

Ключи от нового жилья moritz320

Полностью выполнили план по передаче социального жилья Чернянский, Ивнянский, Красненский и Ровеньской районы, а также Грайворонский округ. Самые большой объём работу по застройке и покупке готового жилья для детей-сирот в Белгороде, Старооскольском и Шебекинском горокругах — главам этих муниципалитетов поручено тщательно контролировать темпы и качество работ.

«В следующем году мы хотим ликвидировать очереди по обеспечению жильём детей-сирот. Не должно быть жалоб и претензий, всё надо исполнить на высоком уровне без срывов. Главный вопрос в том, чтобы оформление не затянулось. На следующей неделе нужна информация по каждому объекту с дорожной картой. При передаче я сам лично посмотрю квартиры, а затем вручу ключи людям», — сказал на совещании в правительстве губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в 2021 году для детей-сирот приобретут 326 квартир, из них 73 уже оформлены.