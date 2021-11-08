Джакарта, 8 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 79 212 475 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 125 394 487 жителей Индонезии.

В общей сложности прививку от коронавируса в Индонезии получат 208 265 720 человек.

К людям, прошедшим вакцинацию, относятся медицинские работники, пожилые люди, государственные служащие, а также дети в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, число случаев заражения коронавирусом за сутки в стране увеличилось на 244.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 244 случая заражения коронавирусом