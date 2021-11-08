Москва, , 14:51 — REGNUM Вынужденные карантинные ограничения, которые для многих компаний оказались действительно полноценным локдауном, могут существенно ударить по бизнесу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

На предприятии малого бизнеса Admoblkaluga.ru

«Особенно тяжело приходится малому и среднему, представленному в основном в сфере потребления, наиболее сильно страдающей от вынужденного перерыва в работе.

И если не оказать предпринимателям своевременную и полноценную помощь, многие из них попросту разорятся или будут вынуждены существенно снизить зарплаты своим сотрудникам.

А это — рост безработицы, снижение доходов на фоне галопирующей инфляции, рост социальной напряженности и т. д. Так что намерения властей столицы охватить как можно большее количество МСП, пострадавших от локдауна, — это остро необходимый ход.

Ключевым словом, впрочем, в этой новости является «могут». То есть эти 110 тысяч предприятий — это потенциально достижимый на сегодняшний день охват данного сегмента экономики. А далее все будет зависеть от фактических механизмов реализации заявленной помощи бизнесу.

Если необоснованные препоны, сложности с получением субсидий, льготных кредитов, снижение фискальной нагрузки будут устранены, если финансовая нагрузка на вынужденные простаивать компании будет вовремя компенсирована соответствующими действиями столичных властей, то и негативные последствия от карантинных ограничений не должны фатально сказаться на московских предпринимателях.

В этом случае негативные экономические последствия локдауна в Москве окажутся для подавляющего большинства представителей малого и среднего бизнеса преодолимыми», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве около 110 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса получат новые федеральные меры поддержки.

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