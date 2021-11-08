Глава минэкологии РФ поручил ускорить строительство дамб в ЕАО
Биробиджан, 6 декабря, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области обсудили вопросы строительства гидротехнологических сооружений, которые защитят от затопления шесть сёл региона. Посетивший ЕАО министр экологии России Александр Козлов призвал форсировать деятельность по возведению дамб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе правительства области.
Читайте также: Еврейская АО получит федеральные деньги за ликвидацию последствий паводка
Места, на которых появятся водозащитные сооружения, вместе с главой минэкологии РФ также осматривал заместитель руководителя Генпрокуратуры Дмитрий Демешин. Меры по подготовке к паводку в 2022 году в ЕАО были в своевременными и выверенными, подчеркнул Александр Козлов. Деньги на строительство гидротехнических сооружений предусмотрели, теперь руководству области предстоит их своевременно освоить.
По его словам, запланированные работы по созданию и укреплению водозащитных конструкций, защитят от паводка дома более 6 тысяч человек и таким образом сэкономят свыше 4 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, затраты из бюджета Еврейской автономной области на эвакуацию пострадавших от наводнения людей и их временное размещение компенсируют из федерального бюджета. Потерявшие урожай из-за наводнения сельхозпроизводители получат 214 млн рублей компенсаций.