Москва, 8 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Госдума на заседании 9 ноября обсудит в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, это следует из плана законопроектной работы.

ИА REGNUM Госдума

Правительство РФ направило положительный отзыв на инициативу парламентариев от «Единой России».

Если проект закона найдет поддержку в Госдуме, техосмотр будет необходим только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Нормы не касаются коммерческого автотранспорта, общественного транспорта и такси.

При этом инициатива может быть доработана ко второму чтению. В правительстве предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.